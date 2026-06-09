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Fudbalski klub Real Madrid saopštio je da je njegov gradski rival Atletiko odbio ponudu od 150 miliona evra za argentinskog napadača Hulijana Alveresa.

Kako se navodi, Real je nakon današnjeg sastanka Upravnog odbora poslao ponudu za Alvaresa.

- Nakon razmatranja i procene ponude, Atletiko je izrazio zahvalnost na predlogu, datom u okviru dobrih odnosa između oba kluba i odbio ga, pozivajući se na otkupnu klauzulu u ugovoru - saopštio je Real.

Marka prenosi da Alvares ima otkupnu klauzulu od 500 miliona evra, u ugovoru koji ističe 2030. godine.

Alvares (26) je od 2024. godine član Altika u koji je došao iz Mančester sitija za 75 miliona evra.

Argentinski napadač je ove sezone na 49 utakmica za Ateltiko zabeležio 20 golova i devet asistencija.

On je upisao 51 meč u dresu reprezentacije Argentine i postigao 14 pogodaka.

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