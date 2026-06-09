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FK Crvena zvezda nastavlja sa intenzivnim aktivnostima u letnjem prelaznom roku, sa jasnim ciljem da ekipa bude kompletirana pre početka kvalifikacija za Ligu šampiona. Novi član šampiona Srbije od danas je Loizos Loizu, reprezentativac Kipra koji je prethodnu sezonu proveo u Hapoelu iz Tel Aviva.

Beogradski klub je aktivirao otkupnu klauzulu u iznosu od tri miliona evra, nakon čega je Loizu uspešno prošao lekarske preglede i potpisao četvorogodišnji ugovor sa crveno-belima. Iako se njegovo ime poslednjih dana dovodilo u vezu sa Zvezdom, transfer je realizovan veoma brzo, pošto je klub odlučio da pregovore skrati aktiviranjem ugovorene klauzule, preneo je "Mozzart sport".

1/8 Vidi galeriju Proslava titule FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic

Loizu je tako postao drugo pojačanje Crvene zvezde ovog leta, nakon dolaska Mohameda Čama Saračevića. U Ljutice Bogdana se očekuje i skorašnji dolazak Kristijana Balova, čiji je transfer već potvrdila Slavija iz Sofije.

Kiparski ofanzivac je po završetku sezone bio sa nacionalnim timom, ali je napustio reprezentativno okupljanje kako bi završio pregovore sa srpskim šampionom. Tokom prethodne sezone upisao je ukupno devet golova i asistencija na 40 odigranih utakmica, potvrdivši kvalitet zbog kojeg je privukao pažnju Crvene zvezde.

Loizu je ponikao u Omoniji iz Nikozije, a prema dogovoru između klubova, kiparskom velikanu pripašće 15 odsto od vrednosti transfera.

U Crvenoj zvezdi veruju da će brzonogi krilni napadač predstavljati značajno pojačanje u sezoni u kojoj je primarni cilj plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Klub sa Marakane na taj način nastavlja da formira tim za izazove koji ga očekuju na domaćoj i evropskoj sceni.

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