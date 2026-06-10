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Šokantne scene viđene su u Debrecinu tokom meča Mađarska - Kazahstan, kada je tehnička oprema za snimanje, poznata kao “spidercam”, iznenada zakazala i pala direktno na teren.

Snimci koji su se brzo proširili društvenim mrežama prikazuju trenutak u kojem se kamera odvaja i pada na igralište, nakon čega su igrači instinktivno reagovali i udaljili se iz opasne zone, a sa tribina odjekivali su vrisci šokirane publike.

Utakmica je odmah zaustavljena, a sudija je prekinuo igru dok je tehničko osoblje ušlo na teren kako bi uklonilo opremu i obezbedilo nastavak susreta.

Meč je nakratko prekinut kako bi kamera bila uklonjena, nakon čega je susret nastavljen bez daljih problema.

Iako je situacija izgledala dramatično, srećom niko nije povređen, a duel je uspešno priveden kraju.

Na kraju, Mađarska je slavila rezultatom 3:1, ali će susret u Debrecenu ostati upamćen pre svega po incidentu koji je mogao da se završi tragično.

Pogledajte stravičan snimak pada kamere:



