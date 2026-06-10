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Posle vesti da je Real Madrid krenuo po Hulijana Alvareza sa ponudom od 150 miliona evra, usledila je munjevita reakcija Atletika koja je u Španiji protumačena kao otvoreno poniženje i direktna provokacija gradskog rivala.

1/7 Vidi galeriju Argentinski fudbalski as - Hulijan Alvarez Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia, Luciano Bisbal / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Atletiko je najpre na društvenim mrežama objavio emotikone smeha, a zatim i poruku u kojoj se Real otvoreno proziva, uz poređenje sa Barselonom i ironičan komentar na račun njihove ponude.

"Kako da se ne smejemo kada nas nasmejavate više nego Barselona?", jedna je od poruka koja je zapalila mreže i dodatno podigla tenzije u Madridu.

U nastavku komunikacije, iz Atletika je poručeno da ne postoji namera da se razmatra bilo kakva ponuda za Alvareza, kao i da igrač ostaje važan deo dugoročnog projekta kluba.

Cela priča dodatno je rasplamsala već poznato rivalstvo Reala i Atletika.