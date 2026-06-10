Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Portugalski trener Marko Silva postigao je dogovor sa Benfikom o angažmanu, nakon što je taj fudbalski klub potvrdio odlazak sa klupe Žozea Morinja.

Benfika je saopštila da je postignut sporazum sa Silvom o potpisivanju ugovora do kraja sezone 2027/2028, uz mogućnost nastavka saradnje na još jednu sezonu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fulam je početkom meseca saopštio da će 48-godišnji trener napustiti klub jer mu je istekao ugovor.

Silva je pet godina radio u Fulamu, a predvodio je još Hal siti, Votford, Everton, Olimpijakos i Sporting.

Benfika je saopštila da će joj Real Madrid platiti 15 miliona evra kompenzacije kako bi doveo trenera Žozea Morinja.

"Trener (Morinjo) je dao saglasnost za ovaj angažman. Time je završen drugi mandat Žozea Morinja na mestu trenera ekipe", navela je Benfika u saopštenju.

Morinjo je preuzeo Benfiku prošlog septembra i predvodio je ekipu do trećeg mesta na tabeli.

On će početi drugi mandat u Realu, gde je radio od 2010. do 2013. godine i osvojio titulu u Primeri, Kup kralja i španski Super kup.

1/4 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Benfike Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Beta