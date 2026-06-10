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Meksički fudbaler Raul Himenes potpisao je dvogodišnji ugovor sa Vulverhemptonom, saopštio je danas engleski klub.

Himenesu će na kraju meseca isteći ugovor sa Fulamom, nakon čega će se drugi put vratiti u Vulverhempton, za koji je igrao do 2018. do 2023. godine.

Vulverhempton je ispao iz Premijer lige i naredne sezone igraće u Čempionšipu.

Tokom prvog mandata u Vulverhemptonu 35-godišnji meksički napadač odigrao je 166 utakmica, postigao 57 golova i imao je 23 asistencije.

Klub je u objavi o njegovom dolasku istakao poruku: "Dobrodošao kući", navodeći veliku popularnost koju Himenes uživa među navijačima Vulverhemptona.

"To što smo uspeli da vratimo Raula u Vulverhempton je zaista poseban trenutak za sve one koji su povezani sa ovim fudbalskim klubom", rekao je izvršni direktor kluba Nejtan Ši.

Himenes će igrati za reprezentaciju Meksika na predstojećem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Takmičenje počinje u četvrtak u Meksiko Sitiju utakmicom između domaćina i Južne Afrike, od 21 čas.

Beta