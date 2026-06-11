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Golman Aston Vile Emilijano Martines postigao je usmeni ugovor sa fudbalskim klubom Juventus o angažmanu, preneli su danas italijanski mediji.

Argentinski golman spreman je da pristane na manju platu kako bi prešao u torinski klub, a kako je preneo Skaj Italija, postigao je dogovor o trogodišnjem ugovoru, do 2029. godine.

1/5 Vidi galeriju Aston Vila - Frajburg, Emilijano Martinez Foto: Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On u Aston Vili prima sedam miliona evra po sezoni, a pristao je na platu od 5,5 miliona evra kako bi se transfer ostvario.

Martines veruje da je prelazak u Juventus dobar naredni korak u karijeri, nakon što je pomogao klubu iz Birmingema da osvoji Ligu Evropa.

Međutim, da bi se transfer realizovao, potreban je dogovor dva kluba o finansijskim uslovima.

Juventus želi da dovede 33-godišnjeg golmana po povoljnim uslovima, a spekuliše se da bi Aston Vila za njega mogla da traži blizu 15 miliona evra.

Pojedini mediji preneli su da je trener Juventusa Lučano Spaleti tražio od kluba da angažuje Martinesa, iskusnog golmana koji se istakao i na međunarodnoj sceni.

Juventus se raspitivao i za Alisona Bekera, ali Liverpul ne želi da ga proda.

Beta