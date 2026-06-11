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Fudbalski klub Mančester junajted saopštio je danas da će ovog leta Old Traford napustiti Džejdon Sančo, Kazemiro i Tajrel Malasija, nakon što im krajem meseca isteknu ugovori.

Sančo je 2021. godine iz Borusije iz Dortmunda došao u Junajted, za koji je odigrao 83 utakmice, postigao 12 golova i osvojio Liga kup. Poslednji put igrao je za klub u avgustu 2024. godine u Komjuniti Šildu.

Kazemiro je 2022. godine iz Real Madrida prešao u engleski klub, za koji je odigrao 160 utakmica i postigao 26 golova. Osvojio je Liga kup 2023. godine i FA kup godinu dana kasnije.

Malasija je iz Fejenorda 2022. godine došao u Mančester junated, za koji je odigrao samo 50 utakmica zbog bronih povreda. On je takođe osvojio Liga kup 2023. godine sa klubom.

U saopštenju na klupskom sajtu Mančester junajted zahvalio je trojici fudbalera na doprinosu i poželeo im je sreću u budućnosti.

Beta