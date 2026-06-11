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Fudbalski klub Real Madrid i proizvođač sportske opreme kompanija Adidas produžili su danas ugovor na još osam godina, do 2034.

Nemačka kompanija pravi i proizvodi dresove Reala više od 35 godina.

Dve strane su prvi put počele saradnju 1980. godine, a klub je noseći dres sa čuvene tri pruge osvojio osam trofeja u Ligi šampiona.

Novim ugovorom Real će godišnje dobijati 120 miliona evra, preneo je AS.

U saopštenju na sajtu Reala predsednik kluba Florentino Peres je ovaj ugovor nazvao "najvažnijim ugovorom u istoriji fudbala".

Izvršni direktor Adidasa Bjern Gulden pohvalio je jedno od najdužih i najuspešnihih partnerstava u sportu i rekao da je izuzetno ponosan što će kompanija ostati deo priče.

Real je nedavno produžio ugovor sa glavnim sponzorom kompanijom Emirejts do 2031. godine, a ta kompanija postaće glavni sponzor košarkaškog kluba.

Beta