MADRIDSKA BOMBA DECENIJE! Pao istorijski potpis - Real produžio saradnju sa čuvenim sportskim brendom!
Fudbalski klub Real Madrid i proizvođač sportske opreme kompanija Adidas produžili su danas ugovor na još osam godina, do 2034.
Nemačka kompanija pravi i proizvodi dresove Reala više od 35 godina.
Dve strane su prvi put počele saradnju 1980. godine, a klub je noseći dres sa čuvene tri pruge osvojio osam trofeja u Ligi šampiona.
Novim ugovorom Real će godišnje dobijati 120 miliona evra, preneo je AS.
U saopštenju na sajtu Reala predsednik kluba Florentino Peres je ovaj ugovor nazvao "najvažnijim ugovorom u istoriji fudbala".
Izvršni direktor Adidasa Bjern Gulden pohvalio je jedno od najdužih i najuspešnihih partnerstava u sportu i rekao da je izuzetno ponosan što će kompanija ostati deo priče.
Real je nedavno produžio ugovor sa glavnim sponzorom kompanijom Emirejts do 2031. godine, a ta kompanija postaće glavni sponzor košarkaškog kluba.
Beta