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Šef stručnog štaba FK Vojvodina, Miroslav Tanjga, okupio je danas svoje izabranike na tradicionalnoj prozivki, poželevši im sreću pred predstojeće leto koje će, pre svega, obeležiti borba za plasman u Ligu Evrope.

Tanjga je u svom uvodnom obraćanju jasno stavio do znanja šta se od igrača očekuje u narednom periodu, naglasivši da evropska viza donosi i ogromnu odgovornost.

"Momci, svesni ste šta je ispred nas. Pozicija za Evropu je tu, ali put koji nas čeka pun je prepreka. Najvažnije je da se maksimalno spremimo, jer bez stopostotnog fokusa, želje i volje, tamo nemamo šta da tražimo. Do prve utakmice, koja nas čeka 9. jula, moraćete da se odreknete mnogih stvari – odmor, trening, ishrana i misli moraju biti podređeni isključivo ovom cilju. Nadam se i podršci medija, da nam budu vetar u leđa. Ne mogu da kažem da nemamo evropskog iskustva, ali činjenica je da se prethodnih godina nismo naigrali u Evropi. To nam je motiv više da iskoračimo iz okvira domaćeg fudbala. Klub raste u svakom segmentu i verujem da ćemo dokazati da nam je mesto na međunarodnoj sceni", poručio je kormilar Novosađana, a preneo zvanični sajt kluba.

1/12 Vidi galeriju Miroslav Tanjga Foto: Nemanja Nikolić

Stiglo prvo pojačanje, u planu još promena u igračkom kadru

Strateg Vojvodine iskoristio je priliku i da predstavi novog igrača u crveno-belom taboru, ali i da najavi dalje korake u prelaznom roku.

"Sa nama je od danas i Hamza Redžić, novajlija koji stiže iz Bosne i Hercegovine. Želim da mu poželim dobrodošlicu, on je za sada jedino novo lice. Tu su i naši mladi snage poput Boškana, Davidova i Stanisavljevića, koje već dobro poznajemo. Svakako će biti još dolazaka, a verovatno i odlazaka, ali krucijalno je da funkcionišemo kao tim i jedinstveni krenemo ka Evropi. Na tom putu moramo biti spremni na apsolutno sve izazove", jasan je Tanjga.

Na prvom treningu pojavila su se 24 fudbalera, dok će se preostali igrači, uz dozvolu kluba, ekipi priključivati u hodu tokom narednih dana.

Spisak igrača na početku priprema:

Golmani: Dragan Rosić, Matija Gočmanac

Odbrana: Lazar Nikolić, Mihai Butean, Siniša Tanjga, Đorđe Crnomarković, Hamza Redžić, Vladan Novevski, Lukas Baros

Vezni red: Kufre Eta, Andrej Pivaš, Petar Sukačev, Marko Poletanović, Dragan Kokanović, Marko Mladenović, Marko Veličković, Milutin Vidosavljević

Napad: Milan Kolarević, Lazar Peranović, Aleksa Vukanović, Džon Meri, Vuk Boškan, Stefan Stanisavljević, Vukašin Davidov

Plan priprema: Od Novog Sada do Austrije

Fudbaleri Vojvodine će uvodne treninge do kraja nedelje odraditi u svom FC „Vujadin Boškov“. Nakon toga sledi selidba na Zlatibor, gde je zakazan bazični deo priprema, dok će završnu glazuru i glavnu fazu uigravanja ekipa obaviti na testovima u Austriji.

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