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Grčki velikan Olimpijakos ozbiljno je zagrizao za reprezentativca Srbije Petra Stanića i spreman je da izdvoji značajnu sumu kako bi ga doveo u svoje redove.

Kako prenosi grčki portal SDNA, klub iz Pireja uskoro bi trebalo da uplati Ludogorecu traženih 10 miliona evra, čime bi transfer bio realizovan. Ukoliko se posao završi prema očekivanjima, Stanić će postati prvo pojačanje Olimpijakosa nakon sezone u kojoj je trofejni grčki klub ostao bez šampionske titule, koju je osvojio AEK.

1/5 Vidi galeriju Petar Stanić Foto: Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia, Jamie Johnston/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Srpski vezista iza sebe ima odličnu sezonu u dresu Ludogoreca. Iako tim iz Razgrada nije uspeo da odbrani tron u Bugarskoj i posle 14 uzastopnih titula prepustio je šampionsku krunu Levskom iz Sofije, Stanić je bio među najzapaženijim pojedincima.

Na ukupno 55 utakmica postigao je 16 pogodaka i zabeležio 13 asistencija. Posebno se istakao u Evropi, gde je završio kao najbolji strelac Lige Evrope, što je u velikoj meri doprinelo rastu njegove tržišne vrednosti.

Dobre partije preporučile su ga i selektoru Srbije, pa je nedavno upisao prve minute u dresu nacionalnog tima. Uspeo je da se upiše i u strelce na meču protiv Meksika, iako je Srbija doživela težak poraz rezultatom 5:1.

Stanić ima 24 godine, a pre odlaska u Ludogorec nosio je dres TSC-a. Zanimljivo je da ga se Crvena zvezda svojevremeno odrekla, što danas deluje kao odluka zbog koje na "Marakani" mogu da žale.

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