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Kako prenose brojni ugledni izvori iz Španije i Engleske, katalonski klub doneo je odluku da ne aktivira opciju kupovine vrednu 30 miliona evra i da će engleskog reprezentativca Markusa Rašforda vratiti u Mančester junajted.

Jedan od glavnih razloga leži u finansijskoj konstrukciji Barselone. Nakon što je u klub stigao Entoni Gordon iz Njukasla u transferu vrednom 70 miliona evra uz dodatne bonuse, prostor za nova velika ulaganja značajno je sužen. Dodatni problem predstavlja i visoka plata koju Rašford ima, a koja bi predstavljala ozbiljno opterećenje za budžet kluba.

1/6 Vidi galeriju Markus Rašford u dresu Barselone Foto: Andrew Surma / ddp USA / Profimedia, Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Iako je Englez bio spreman da prihvati smanjenje primanja kako bi ostao u Kataloniji, u Barseloni smatraju da takav trošak nema smisla za igrača koji bi u ovom trenutku bio tek treća opcija na levom krilu.

Čini se da trener Hansi Flik u potpunosti veruje tandemu Rafinja - Gordon, koji bi trebalo da pokriva levu stranu napada. Zbog toga je uprava odlučila da sredstva namenjena za Rašfordov otkup preusmeri na dovođenje klasičnog napadača, što ostaje jedan od prioriteta u letnjem prelaznom roku.

Gledajući statistiku, moglo bi se reći da Barselona možda i propušta dobru priliku. Rašford je prošle sezone na 49 utakmica postigao 14 golova i zabeležio isto toliko asistencija, što su brojke koje potvrđuju njegov kvalitet.

Međutim, u Flikovom sistemu važnu ulogu imaju disciplina, agresivan presing i odgovornost u defanzivi. Kada se tome dodaju visoka primanja i obeštećenje od 30 miliona evra, postaje jasno zašto u Barseloni nisu bili spremni da realizuju transfer.

Da je rastanak blizu nagovestio je i sam Rašford, koji je sa svog Instagram profila uklonio opis u kojem je stajalo da je fudbaler Barselone.

Prema informacijama koje je objavio Fabricio Romano, Barselona bi bila spremna da razgovara o produžetku pozajmice za još jednu sezonu, ali je Mančester junajted do sada odbijao takvu mogućnost.

Za sada je najizvesnije da će klub sa Old Traforda pokušati da pronađe novog kupca za Rašforda. Kao jedna od mogućih destinacija pominje se i Bajern Minhen, ali će mnogo toga zavisiti i od njegovih nastupa na predstojećem Svetskom prvenstvu.

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