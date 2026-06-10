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Novi šef stručnog štaba Partizana Saša Ilić poručio je da ga očekuje jedan od najvećih izazova u dosadašnjoj karijeri, ali da nikada nije bežao od teških zadataka. Legendarni kapiten crno-belih istakao je da je prioritet kluba plasman u evropska takmičenja, iako je svestan da će mnogo stvari morati da se rešava u veoma kratkom roku.

Nakon odlaska Srđana Blagojevića, Partizan je poverio tim čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u klupskoj istoriji. Kao rekorder po broju nastupa za crno-bele, Ilić se sada vraća u Humsku u ulozi trenera.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a dan posle zvaničnog predstavljanja, Ilić je naglasio da Partizan za njega predstavlja najveći klub u Srbiji i da je potpuno svestan težine posla koji ga čeka, te je ovom porukom oduševio navijače.

- Ambicije Partizana su uvek iste. Bez obzira na to što je ekipa trenutno možda slabija u odnosu na najveće rivale, od ovog kluba se očekuje samo vrh. Ne postoji prostor za prosečnost. Biće veoma teško, ali ćemo dati maksimum da ostvarimo ciljeve - rekao je Ilić.

1/9 Vidi galeriju Saša Ilić promocija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Novi trener crno-belih podsetio je da je već sedam godina u trenerskom poslu i da je za to vreme stekao dragoceno iskustvo.

- Da li će ono biti dovoljno za ovakav izazov, pokazaće vreme. Radio sam u velikim klubovima koji su se borili za trofeje, ali i u sredinama gde je svaki bod značio opstanak. Sve to mi je pomoglo da sazrim kao trener - istakao je Ilić.

Dodao je da nikada nije strahovao od velikih izazova, ni tokom igračke karijere, te da veruje u svoj rad i ljude koji ga okružuju.

- Ovo je verovatno najveći izazov koji sam imao kao trener. Naravno da postoje emocije, ali moram da ih stavim po strani i da budem maksimalno fokusiran. Verujem u sebe i svoj stručni štab, a najvažnije je da idemo korak po korak - poručio je.

1/8 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Grigoriy Sokolov / Sputnik / Profimedia, https://fcnn.ru/, FK Nižnji Novgorod

Kratak rok za formiranje tima

Ilić smatra da će Partizanu biti potrebno nekoliko kvalitetnih pojačanja kako bi ekipa dobila potrebnu širinu i konkurenciju.

- Potrebno je mnogo rada, ali i malo sreće kada je reč o izboru igrača. Do početka prvenstva i evropskih kvalifikacija ostalo je svega mesec do mesec i po dana, što nije mnogo vremena. Zato ćemo određene stvari morati da rešavamo usput - rekao je trener crno-belih.

Naglasio je da je plasman u Evropu osnovni cilj u narednom periodu.

- Nije lako kada imate novog trenera i tim koji još nije potpuno formiran. Moramo brzo da reagujemo, da izgradimo dobru atmosferu i da verujemo u podršku navijača. Njihova pomoć može da bude veoma važan faktor - istakao je Ilić.

Na kraju je poručio da u klubu postoji jedinstvo i podrška rukovodstva, ali i da je svestan da u Partizanu nema mnogo vremena za čekanje.

- Svi moramo da radimo u istom smeru kako bismo vratili Partizan tamo gde navijači žele da ga vide. Znam da trenerima vreme retko ide naruku, ali isto tako znam da Partizan od svakoga traži rezultate odmah - zaključio je Ilić.

Kurir Sport / RTS

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