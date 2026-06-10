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Budućnost Dušana Vlahovića i dalje je jedna od glavnih tema letnjeg prelaznog roka, a prema informacijama koje dolaze iz Španije, srpski reprezentativac ponuđen je najvećim klubovima iz La Lige.

Kako navodi pouzdani novinar Mateo Moreto, Vlahovićevi zastupnici kontaktirali su Barselonu, Real Madrid i Atletiko Madrid, nudeći usluge svog klijenta, ali nijedan od pomenutih klubova trenutno nije spreman da ispuni finansijske uslove koje napadač traži.

Prema istim navodima, Vlahović ne planira da značajnije smanji svoja primanja i to je veliki problem. Iako bi na tržište stigao bez obeštećenja, kao slobodan igrač, visoka plata i bonusi za potpis predstavljaju prepreku za zainteresovane klubove.

1/30 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Barselona i Atletiko Madrid jesu u potrazi za novim centarforom, ali srpski napadač za sada nije među prioritetnim opcijama. Katalonci traže naslednika Roberta Levandovskog i najveća želja im je Hulijan Alvarez, iako pregovori oko tog transfera ne napreduju željenim tempom.

Sa druge strane, Atletiko ulazi u rekonstrukciju napada. Nakon odlaska Antoana Grizmana, očekuje se i rastanak sa Aleksanderom Serlotom, koji bi mogao da pojača Juventus. Upravo zbog toga deluje da bi madridski klub mogao da postane realnija destinacija za Vlahovića, ali tek nakon raspleta drugih transfera.

Kada je reč o Real Madridu, u Španiji vlada mišljenje da interesovanje za Alvareza nije bilo potpuno ozbiljno, već više pokušaj da se Barseloni otežaju pregovori. U klubu smatraju da trenutno nema potrebe za dodatnim ulaganjem u napadača, posebno nakon povratka Endrika i uz prisustvo Kilijana Embapea u ekipi.

Zbog svega toga Vlahović će, po svemu sudeći, morati da sačeka razvoj događaja na tržištu. Ranije se kao moguća opcija pominjao i Bajern Minhen, ali su poslednjih nedelja i te spekulacije utihnule.

Srpski golgeter prethodno je odbio unosne ponude iz Turske i Saudijske Arabije, pošto mu je prioritet ostanak u nekoj od najjačih evropskih liga. Pominjali su se i klubovi iz Premijer lige, ali za sada nema konkretnih poteza sa Ostrva.

U međuvremenu, direktor Juventusa Đorđo Kjelini izjavio je da nijedan italijanski klub trenutno nije u mogućnosti da ispuni Vlahovićeve finansijske zahteve. Među zainteresovanima su se ranije spominjali Napoli i Komo, ali bez ozbiljnijih pomaka.

Za sada ostaje otvoreno pitanje gde će Vlahović nastaviti karijeru, a konačan rasplet njegove transfer sage, po svemu sudeći, neće stići tako brzo.

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