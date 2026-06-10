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Drugo pojačanje Crvene zvezde za sezonu 2026/27 je krilni napadač Loizos Loizu. Reprezentativac Kipra je sa Zvezdom potpisao trogodišnji ugovor sa opcijom produžetka saradnje na još jednu godinu i zadužio broj 75.

- Veoma sam srećan što sam potpisao za ovako veliki klub. Naravno, za mene je velika čast da igram i da se borim za Crvenu zvezdu, a osnovna želja svih nas je da konstantno pobeđujemo i osvajamo trofeje - rekao je Loizu.

Govorio je novi krilni napadač i o razlozima dolaska u Crvenu zvezdu.

- Izabrao sam Crvenu zvezdu zato što je to zaista veliki klub u svetskim okvirima. Želim da se takmičim sa velikim ekipama na najvišem nivou i da se borim za trijumf na svakoj utakmici.

Loizos Loizu Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Osvrnuo se reprezentativac Kipra i na igračke karakteristike i stil igre.

- Ne volim previše da pričam o sebi i sopstvenim kvalitetima, ali ako moram da izdvojim nešto, istakao bih da uživam u driblinzima. Takođe, volim da pomažem saigračima na terenu, postižem golove, asistiram i generalno dam pun doprinos timu, jer je kolektiv uvek na prvom mestu i to je ono što je najvažnije.

Za kraj, Loizu je poslao poruku navijačima Zvezde.

- Mogu da obećam da ću dati sve od sebe, naravno. Na kraju ćemo videti kakvi će biti rezultati. Daću maksimum u svakoj utakmici i na svakom treningu, a na kraju ćemo zajedno videti šta ćemo sve ostvariti na tom putu - zaključio je Loizu.

Ko je Loizos Loizu?!

Loizos Loizu je rođen 18. jula 2003. godine na Kipru. Ponikao je u Omoniji iz Nikozije, za koju je u seniorskoj konkurenciji odigrao čak 199 utakmica, postigao 31 gol i zabeležio 23 asistencije. Tokom karijere je nastupao i u Holandiji kao pozajmljen igrač u Herenvenu, dok je u prethodnom periodu branio boje Hapoela iz Tel Aviva, gde je na 33 meča postigao sedam pogodaka i upisao šest asistencija. Loizu je standardni reprezentativac Kipra, a za nacionalni tim svoje zemlje do sada je upisao 47 nastupa uz tri postignuta gola.

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