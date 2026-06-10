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Devetnaestogodišnji vezni fudbaler u Humsku stiže iz mladog tima holandskog Fejenorda.

Zeković je rođen u Francuskoj, gde je prošao omladinske selekcije Šolea i Anžea, pre nego što je fudbalski razvoj nastavio u mladom pogonu Fejenorda.

Visok 185 centimetara, primarno dejstvuje u veznom redu, а profil igre mu omogućava da pokriva više pozicija u tom delu tima.

Odmah po stavljanju potpisa na stadionu Partizana, mladi fudbaler nije krio zadovoljstvo zbog dolaska u crno-belu porodicu, ističući da ovo za njega nije samo profesionalni, već i lični iskorak.

"Veoma sam srećan što sam postao deo ovako velikog kluba. Moja porodica prati Partizan, utakmice se kod nas kući redovno gledaju i za mene je ovaj trenutak zaista poseban. Dolazim iz prave fudbalske porodice – otac i braća su takođe u fudbalu, on je jednostavno deo mog života od malena", istakao je Zeković.

Kao igrače na koje se ugledao tokom odrastanja izdvaja Andresa Inijestu i Nejmara.

"Andres Inijesta mi je uvek bio uzor zbog načina na koji čita i razume igru, dok kod Nejmara posebno volim tehniku, dribling i tu vrstu nepredvidivosti. Volim fudbal u kom ima kreativnosti, direktne igre jedan na jedan i slobode u napadu", istakao je Zeković.

Dolazak u Partizan biće mu olakšan i činjenicom da se već poznaje sa nekolicinom fudbalera iz sadašnjeg sastava crno-belih, među kojima su Bogdan Kostić i Mateja Milovanović.

Posebno se raduje i saradnji sa šefom stručnog štaba Sašom Ilićem.

"Čuo sam mnogo o tome kakav je igrač bio Saša Ilić i kakav je trag ostavio u Partizanu. Velika je čast što ću imati priliku da sarađujem sa njim i da učim u ovakvom klubu", dodao je novi fudbaler crno-belih.

Na kraju, Zeković je imao jasnu poruku za navijače Partizana.