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Krunić je potpisao novi dvogodišnji ugovor, čime je nastavljena saradnja između čuvara mreže i kluba iz Humske.

U Partizanu ističu da je Krunić produžetak ugovora zaslužio profesionalnim odnosom prema obavezama, posvećenošću i radom u prethodnom periodu.

Klub navodi da novi ugovor predstavlja potvrdu obostrane želje da Krunić i u narednim sezonama ostane deo crno-belog tima.

(Beta)

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