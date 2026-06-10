Golman Fudbalskog kluba Partizan Miloš Krunić produžio je ugovor sa crno-belima do 2028. godine, saopštio je beogradski klub.
Fudbal
ČUVAR MREŽE OSTAJE U HUMSKOJ: Miloš Krunić produžio ugovor sa Partizanom
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Krunić je potpisao novi dvogodišnji ugovor, čime je nastavljena saradnja između čuvara mreže i kluba iz Humske.
U Partizanu ističu da je Krunić produžetak ugovora zaslužio profesionalnim odnosom prema obavezama, posvećenošću i radom u prethodnom periodu.
Klub navodi da novi ugovor predstavlja potvrdu obostrane želje da Krunić i u narednim sezonama ostane deo crno-belog tima.
(Beta)
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