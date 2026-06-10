Slušaj vest

Slučaj se odnosi na sezonu 2021/22, kada je Everton proglašen krivim za kršenje pravila o profitu i održivosti poslovanja (PSR) tokom trogodišnjeg obračunskog perioda.

Barnli je tvrdio da je Evertonov prekršaj negativno uticao na njegove šanse za opstanak u Premijer ligi, zbog čega je klub pretrpeo značajne finansijske gubitke nakon ispadanja u niži rang takmičenja.

Komisija je Barnliju dosudila 26 miliona funti odštete, uz dodatnih devet miliona funti na ime kamate, pa ukupna naknada iznosi 35 miliona funti.

Everton je saopštio da će uložiti žalbu na odluku i da će je osporavati svim raspoloživim pravnim sredstvima.

"Uvereni smo da je odluka suštinski pogrešna i sa pravnog i sa činjeničnog aspekta. Ovakva presuda predstavlja opasan i neprimenjiv presedan za engleski fudbal, jer počiva na principu da klub može biti proglašen krivim za kršenje finansijskih pravila u bilo kom trenutku finansijske godine", navodi se u saopštenju Evertona, preneo je Bi Bi Si (BBC).

Klub iz Liverpula smatra da je komisija pogrešno protumačila dokaze koje su izneli njegovi pravni zastupnici i veruje da će žalbeni postupak biti uspešan.

Prema dostupnim informacijama, eventualna isplata odštete neće uticati na Evertonove obračune u okviru pravila o profitu i održivosti za tekući obračunski period.

(Beta)