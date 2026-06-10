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Fudbalski klub Totenhem saopštio je da je angažovao argentinskog defanzivca Markosa Senesija, koji u londonski klub stiže kao slobodan igrač nakon rastanka sa Bornmutom.Senesi (29) će zvanično postati član Totenhema 1. jula, po dobijanju neophodne međunarodne dozvole.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Londona Foto: Katie Chan / Actionplus / Profimedia, Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Argentinski reprezentativac, koji je za nacionalni tim upisao tri nastupa, odlučio je ranije ove godine da napusti Bornmut nakon što je odbio tri ponude za produžetak ugovora.

"Poseban je osećaj pridružiti se ovakvom klubu. Od prvog trenutka su mi pokazali koliko žele da budem deo projekta koji grade. Jedva čekam da počnem", rekao je Senesi, a preneo Bi Bi Si (BBC).

On je istakao da želi da pomogne klubu da se vrati na pozicije koje mu pripadaju i da osvaja trofeje.

Senesi je drugo pojačanje Totenhema ovog leta, nakon što je i škotski levi bek Endi Robertson stigao kao slobodan igrač iz Liverpula.

Klub je takođe saopštio da je velški defanzivac Ben Dejvis produžio ugovor na još jednu godinu.

Trener Roberto De Zerbi ocenio je da će Senesi značajno pojačati odbranu ekipe.

"Odlično se snalazi u ekipama koje igraju fudbal zasnovan na posedu lopte, veoma dobro čita igru i poseduje karakter potreban za uspeh u zahtevnom okruženju. Dopada mi se i njegova želja za napretkom", rekao je De Zerbi.