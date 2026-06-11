Rob Edvards je dobio otkaz u Vulverhemptonu posle loše sezone i ispadanja u Čempionšip.
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BEZ OPROŠTAJA! Ispali iz Premijer lige – trener odmah dobio otkaz!
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Fudbalski klub Vulverhempton smenio je trenera Roba Edvardsa, posle ispadanja tog kluba iz Premijer lige, preneli su danas britanski mediji.
Edvards (43) je na klupu Vulverhemptona seo prošlog novembra, kada je zamenio Viktora Pereiru, ali nije uspeo da spreči ispadanje u Čempionšip.
Vulverhempton je završio sezonu kao poslednji u Premijer ligi. Po navodima britanskih medija, Edvardsa bi trebalo da zameni portugalski trener Sezar Peišoto.
Beta
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