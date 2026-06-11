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FIFA je pokrenula pravu revoluciju u svetu fudbala!

Nakon višegodišnjih pregovora sa sindikatima igrača, ligama i klubovima, svetska kuća fudbala predstavila je paket istorijskih promena koje bi od 1. januara 2027. godine mogle potpuno da promene način na koji funkcionišu transferi fudbalera.

Najveću pažnju privukla je odluka da će fudbaleri ubuduće imati pravo na deo novca od sopstvenog transfera. Prema novim pravilima, igrači će dobijati pet odsto od iznosa transferne naknade, što predstavlja veliki zaokret u odnosu na dosadašnju praksu.

To nije jedina novina. FIFA planira da otkupne klauzule postanu obavezan deo svakog ugovora između kluba i igrača. Drugim rečima, svaki fudbaler imaće unapred definisanu cenu po kojoj može da napusti klub, što bi moglo da donese velike promene na tržištu i olakša transfere širom sveta.

Prvi čovek FIFA - Đani Infantino Foto: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Velike promene očekuju i mlade igrače. Klubovima će biti omogućeno da sa fudbalerima mlađim od 18 godina potpisuju ugovore na period do pet godina, umesto dosadašnjeg ograničenja od tri godine. FIFA tvrdi da će na taj način biti obezbeđena veća stabilnost za razvoj mladih talenata.

U slučaju sporova oko transfera ili isplata, predviđene su i strože finansijske sankcije, uključujući zatezne kamate na zakašnjela plaćanja.

Sve ove promene rezultat su dogovora FIFA, sindikata igrača FIFPro, liga i klubova, čime bi trebalo da budu okončani višegodišnji pravni sporovi oko transfer sistema.

Jedno je sigurno - od 2027. godine fudbalsko tržište više neće izgledati isto. Nova pravila mogla bi da promene odnose između igrača, klubova i agenata, a posledice će se osećati širom sveta.