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Fudbaler Vojvodine Stefan Mitrović rekao je danas da nije puno razmišljao kada je dobio poziv tog kluba i istakao da smatra da je dolazak u Novi Sad korak napred u njegovoj karijeri.

"Kad sam dobio poziv za Vojvodinu, stvarno nisam puno razmišljao. Znam koliko je Vojvodina veliki klub i kakve ambicije ima. Baš mi se svideo projekat u Vojvodini i naravno da je moj odgovor bio potvrdan", rekao je 23-godišnji Mitrović za klupski sajt.

Mitrović je u Vojvodinu stigao iz Verone na jednogodišnju pozajmicu, uz pravo otkupa ugovora od 2. jula 2026. godine.

"Naravno da mislim da je ovo korak unapred. Kao što sam rekao, Vojvodina je veliki klub i imamo velike ambicije. Želim da osvojimo trofej u Srbiji i da napravimo iskorak u Evropi, a to znači ulazak u grupnu fazu nekog takmičenja. To su planovi i ambicije velikih klubova, a to je upravo Vojvodina", rekao je on.

Mitrović je potom govorio i o mogućem rivalu u evropskim kvalifikacijama.

"Voleo bih Ferencvaroš. Igrao sam dva puta protiv Ferencvaroša i oba puta sam dao gol protiv njih. Nadam se da bi moglo tri od tri", rekao je on.

Povremeni reprezentativac Srbije veruje i da će mu nastupi za Vojvodinu pomoći i u borbi za nacionalni tim.

"Sada sam u Srbiji i u velikom klubu. Znam da selektor prati utakmice, pogotovo što sam sada u Srbiji. Video sam da ima igrača iz Vojvodine koji su u reprezentaciji. To sigurno daje dodatni motiv i jedva čekam da izađem na teren i pokažem šta znam", naveo je Mitrović.

Mitrović je navijačima Vojvodine poručio da se spreme za "sjajnu sezonu".

"Jedva čekam da izađem pred njih na teren. Da uđemo u Evropu i, naravno, da osvojimo titulu", rekao je nekadašnji fudbaler Radničkog iz Niša i Crvene zvezde.

Beta