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FK Vojvodina ne gubi vreme ovog leta. Novosađani su već obezbedili četiri ozbiljna pojačanja, a poslednji u nizu je Stefan Mitrović, koji stiže na pozajmicu iz italijanske Verone. Pre njega, opremu „stare dame“ zadužili su Hamza Redžić, Nardin Mulahusejnović i Ifet Đakovac.

Novi krilni napadač Vojvodine ističe da oko dolaska na „Karađorđe“ nije imao nikakvu dilemu.

"Kada je stigao poziv Vojvodine, stvarno nisam mnogo razmišljao. Dobro znam o kakvom se velikom klubu radi i kakve ambicije ima. Projekat mi se izuzetno svideo i odgovor je odmah bio potvrdan", istakao je Mitrović za zvanični sajt kluba.

Stefan Mitrović Foto: FK Vojvodina

"Nadam se da je vreme za golove u dresu Vojvodine"

Mitrović je u domaćem prvenstvu već igrao protiv svog novog kluba, i to noseći dresove niškog Radničkog i Crvene zvezde.

"Sećam se tih utakmica, pružao sam dosta dobre partije. Mislim da Vojvodini nisam dao gol, ali se nadam da ću ih sada postići mnogo za Vojvodinu."

Govorio je i o ciljevima:

"Izuzetno mi znači što već osećam veliko poverenje u klubu. Želim to da vratim na terenu — osvajanjem nekog od trofeja u Srbiji i iskorakom na evropskoj sceni."

Kada je reč o Evropi, mladi fudbaler ima i posebnu želju na žrebu.

"Voleo bih da izvučemo Ferencvaroš! Protiv njih sam igrao dva puta i oba puta sam bio strelac. Nadam se da bi moglo da bude tri od tri", optimističan je Mitrović.

1/5 Vidi galeriju Stefan Mitrović Foto: Starsport

Zdrava sredina i stari znanci

Novom fudbaleru Vojvodine adaptacija neće teško pasti, s obzirom na to da u svlačionici već ima dobro poznata lica. Odlično poznaje Lazara Nikolića, Lazara Ranđelovića, Dragana Rosića, Aleksu Vukanovića i Njegoša Petrovića.

"Čuo sam da je timski duh sjajan, da je atmosfera odlična i da se svi druže. Nema podela na klanove, svi smo zajedno i to mi se jako sviđa. Došao sam u zdravu sredinu, a to je jedini način da ispunimo ciljeve."

Cilj je i povratak na spisak Veljka Paunovića

Mitrović je do sada zabeležio deset nastupa za "A" reprezentaciju Srbije pod vođstvom Dragana Stojkovića Piksija, a dobre igre u Novom Sadu vidi kao kartu za povratak među "orlove", gde je sada na kormilu Veljko Paunović.

1/8 Vidi galeriju Stefan Mitrović protiv Austrije u Beogradu Foto: Starsport

"Sada sam ponovo u Srbiji, i to u velikom klubu. Znam da selektor prati domaće prvenstvo, a s obzirom na to da u reprezentaciji već ima igrača iz Vojvodine, to mi daje dodatni motiv. Jedva čekam da izađem na teren i pokažem šta znam", zaključio je Mitrović, obećavajući navijačima sjajnu sezonu.

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