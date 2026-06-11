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Iskusni čuvar mreže Marko Milošević produžio je ugovor sa Partizanom na još godinu dana, zvanično je potvrdio klub iz Humske. Nakon odlične sezone u kojoj je bio nezamenjiv na golu crno-belih, rukovodstvo kluba i pouzdani golman brzo su pronašli zajednički jezik i nastavili saradnju.

1/12 Vidi galeriju Marko Milošević, golman Partizana Foto: Www.partizan.rs, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Milošević je u protekloj takmičarskoj godini bio jedna od najjačih karika tima, upisavši čak 39 nastupa u svim takmičenjima. Od toga je 34 puta stajao među stativama u domaćem prvenstvu, dok je na pet mečeva branio boje Partizana na evropskoj sceni.

Ono što posebno raduje stručni štab i navijače jeste podatak da je Milošević na čak 13 utakmica uspeo da sačuva mrežu netaknutom (tzv. clean sheet), čime je dokazao da se na njega s pravom računa i u narednim izazovima koji očekuju crno-bele.

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