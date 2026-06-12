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Rakić je na mestu trenera omladinaca Crvene zvezde zamenio Nenada Milijaša, koji je u sredu postao šef stručnog štaba prvog tima TSC-a.

Pre preuzimanja kadetske ekipe Crvene zvezde, Rakić je radio kao pomoćni trener u Al Nasru i Al Bataehu, a bio je i deo stručnog štaba mlade reprezentacije Srbije.

Rakić je i tokom igračke karijere bio član Crvene zvezde, za koju je nastupao od 2013. do 2015. godine.

(Beta)