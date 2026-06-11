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Nemački bundesligaš saopštio je da je 21-godišnji fudbaler, koji se nalazi na spisku reprezentacije Japana za predstojeće Svetsko prvenstvo, stigao u klub u trajnom transferu. Detalji ugovora nisu objavljeni.

Goto je drugi japanski igrač koji je ovog leta pojačao Frajburg, finalistu Lige Evrope. Pre njega je stigao vezista Rihito Jamamoto, dok je treće pojačanje ovog prelaznog roka golman Mio Bakhauz iz Verder Bremena.

"U Keisukeu smo dobili veoma zanimljivog igrača sa velikim potencijalom. Njegov hrabar stil igre predstavljaće značajno pojačanje za naš tim. Odlično se kreće iza protivničke odbrane, dobro koristi prostor i zna kako da se postavi u kaznenom prostoru. Biće mu potrebno vreme za adaptaciju i dalji razvoj, a mi ćemo mu to omogućiti. Veoma smo zadovoljni što je došao", rekao je sportski direktor Frajburga Jošen Zajer.

Japanski napadač je u Anderleht stigao u januaru 2024. godine iz Džubilo Ivate. U belgijskoj Pro ligi odigrao je 28 utakmica, postigao 10 golova i zabeležio pet asistencija.

"Frajburg je pokazao veliko interesovanje za mene još pre nekoliko meseci. Od prvog trenutka sam imao osećaj da me ljudi iz kluba zaista žele, što je bio jedan od glavnih razloga zbog kojih sam izabrao Frajburg. Gledao sam i njihove utakmice u Ligi Evrope. Za mene je ovo veliki klub i jedva čekam početak nove sezone", izjavio je Goto.

Pre nego što se priključi novom klubu, Gota očekuju obaveze u reprezentaciji Japana. Japan će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi F zajedno sa Holandijom, Švedskom i Tunisom.

(Beta)