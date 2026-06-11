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O'Nil, koji je prethodnu sezonu završio kao vršilac dužnosti trenera Seltika, je sa klubom iz Glazgova potpisao jednogodišnji ugovor, sa opcijom produžetka saradnje na još godinu dana.

1/8 Vidi galeriju Seltik - Harts Foto: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia, Focus Images / Sipa USA / Profimedia, James Christie / imago sportfotodienst / Profimedia

O'Nil je u toku prošle sezone radio kao vršilac dužnosti šefa stručnog štaba Seltika u dva mandata. Prvo je preuzeo ekipu nakon ostavke Brendana Rodžersa u oktobru i vodio je do decembra, kad je za trenera imenovan Vilfred Nensi.

Nensi je ekipu Seltika vodio na samo osam utakmica, nakon čega je smenjen 5. januara, kad je na klupu ponovo vraćen O'Nil.

O'Nil je u nedavno završenoj sezoni uspeo da sa klubom iz Glazgova osvoji titule u škotskom prvenstvu i nacionalnom kupu, dok je u svom prvom mandatu kao trener Seltika, koji je trajao od 2000. do 2005. godine, osvojio tri titule prvaka Škotske i četiri trofeja u Kupu Škotske.