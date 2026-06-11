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Srbija je tako ostvarila najveći pad među reprezentacijama u prvih 100, a za takav rezultat zaslužni su porazi od Zelenortskih ostrva (0:3) i Meksika (1:5) u prijateljskim utakmicama.

Nova rang-lista Fife objavljena je samo nekoliko sati pre zvaničnog početka Svetskog prvenstva u Meksiku, SAD i Kanadi, a planetarnu smotru sa prvog mesta dočekuje aktuelni svetski prvak - Argentina.

Argentina je skočila za dva mesta nakon pobeda nad Hondurasom (2:0) i Islandom (3:0) u prijateljskim mečevima, drugo mesto zadržala je Španija, dok je Francuska zahvaljujući porazu od Obale Slonovače (1:2) pala sa prvog na treće mesto Fifa rang-liste.

U prvih 10 zatim slede Engleska, Portugal i Brazil, dok je Maroko sedmom pozicijom ostvario najbolji plasman od uvođenja Fifa rang-liste 1993. godine.

Fifa rang-lista:

1. Argentina 1.877,27 bodova

2. Španija 1.874,21

3. Francuska 1.870,70

4. Engleska 1.828,02

5. Portugal 1.767,85

6. Brazil 1.765,86

7. Maroko 1.755,10

8. Holandija 1.753,57

9. Belgija 1.742,24

10. Nemačka 1.735,77

11. Hrvatska 1.714,87

12. Italija 1.704,73

13. Kolumbija 1.698,35

14. Meksiko 1.687,48

15. Senegal 1.684,07

...

43. Srbija 1.502,13

(Beta)