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Nemanja Gudelj je stigao u Sevilju u leto 2019. godine kao 28-godišnjak. Niko tada nije mogao da pretpostavi da će se zadržati čak sedam sezona, odraditi četvorogodišnji ugovor, a zatim 2023. godine produžiti vernost na još tri sezone.

Nemanja Gudelj Foto: Printskrin

Sada, sa 35 godina, Gudelj odlazi kao miljenik navijača. Andaluziju napušta sa čak 261 zvaničnih utakmica u nogama. Njegova vernost i univerzalnost na terenu (pokrivao je pozicije zadnjeg veznog i štopera) bile su ključne za sve trenere.

Za ovih sedam godina srpski as je postao jedan od stubova ekipe i jedan od nosilaca tima.

Gudelj je odigrao 196 mečeva u La Ligi, 23 meča u Kupu Kralja, 21 meč u Ligi Evrope, 19 mečeva u Ligi šampiona, 2 meča u Superkupu Evrope... Gudelj iz Sevilje odlazi uzdignute glave s obzirom na to da je sa klubom osvojio dva trofeja Lige Evrope. Prvi je podigao 2020. godine na završnom turniru u Kelnu, gde se ekipi priključio kasnije jer je prethodno bio pozitivan na koronavirus. Drugi evropski trofej osvojio je 2023. godine u Budimpešti, kada je bio jedan od ključnih lidera tima na terenu u finalu protiv Rome.

1/6 Vidi galeriju Nemanja Gudelj stigao u Beograd Foto: Mondo

Gudelj još nije odlučio gde će nastaviti karijeru, saznaje Kurir.