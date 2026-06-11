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Svega tri nedelje od okončanja minule sezone, a nešto više od 48 sati nakon promocije Saše Ilića kao novog trenera, fudbaleri Partizana su se okupili pred početak priprema za nastupajuću sezonu.

1/9 Vidi galeriju Saša Ilić promocija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Dan je počeo uobičajenim lekarskim pregledima i testiranjima, a potom su se igrači stavili na raspolaganje novom šefu stručnog štaba.

Crno-beli će uvodni deo priprema obaviti u Sportskom centru „Partizan-Teleoptik“ u Zemunu, a zatim se ekspedicija seli u Sloveniju, gde će biti obavljen centralni deo priprema.

Pre nego što su se prvotimci uputili na prvi trening po izuzetno jakom pljusku, obratili su im se, najpre, generalni direktor Danko Lazović, zatim predsednik Rasim Ljajić i na kraju trener Saša Ilić

- Koristim ovu priliku da vas sve pozdravim i poželim dobar rad, mnogo sreće i zdravlja. Želim da znate da smo mi tu za vas šta god da vam zatreba i nadam se da ćemo uz novu energiju uspeti da ostvarimo bolje rezultate nego prošle sezone. Srećno – poručio je Lazović, dok je predsednik Ljajić istakao:

- Pre nego što dam reč Saši Iliću samo da vam kažem da sezona ne počinje velikim rečima nego velikim radom i ovo je početak jednog novog dokazivanja za sve nas. Za svakog pojedinačno, svih nas kao grupe, ali kao porodice što mi jesmo. Želim da vas oslobodim bilo kakvog pritiska i da kažem da svakog dana svako od nas mora da bude što bolji kao pojedinac, a onda ćemo da napredujemo i kao tim. Pored toga što ste dobri igrači treba da budete i ljudi ko. Za konačan uspeh, pored toga što ste dobri igrači, treba da budete i dobri ljudi koji veruju u uspeh, ali i jedni u druge. Želim vam manje pehova i povreda nego prošle sezone i svima nama mnogo sreće.

Igrače Parnog valjka potom je pozdravio novi šef stručnog štaba koji istakao kakva su očekivanja u zajedničkom radu.

- Želim da vam poželim, pre svega, da budete zdravi, većina vas je iz Omladinske škole i znate koliko je Partizan veliki klub i šta se od vas očekuje, a potom od vas očekujem da na svakom treningu budete maksimalno fokusirani, jer samo tako možete da napredujete. Moj stručni štab i ja smo vam na raspolaganju u svakom trenutku i molim vas da nas slušate, ne zato što smo mi najpametniji, već zato što smo prošli sve ono što vi prolazite sada - rekao je Ilić i odveo igrače na prvi zajednički trening.