Slušaj vest

"Upravni odbor Real Madrid, na sastanku održanom danas pod predsedavanjem Florentina Péreza, doneo je odluku da za novog trenera prvog tima imenuje Žoze Murinja", preneo je Real.

Portugalski stručnjak potpisao je ugovor na tri godine i vodiće madridski klub do 30. juna 2029. godine.

Morinjo će zvanično preuzeti dužnost 13. jula, kada počinju pripreme ekipe za novu sezonu.

Ovo će biti njegov drugi mandat na klupi Reala, pošto je kraljevski klub već predvodio u periodu od 2010. do 2013. godine. Tokom prvog boravka u Madridu osvojio je titulu prvaka Španije, Kup kralja i Superkup Španije.

(Beta)

Ne propustiteFudbalFLORENTINO BACIO BOMBU PRED IZBORE! Udario na emocije, pa otkrio keca iz rukava: Posebni se vraća u Real! (VIDEO)
Žoze Murinjo
FudbalMURINJO SPREMA BOMBU U REALU: Na pomolu transfer koji će odjeknuti!
Enco Fernandez Lionel Mesi Leo Mesi
FudbalARBELOA POTVRDIO DA NAPUŠTA REAL: Osećam se spremnim za nove izazove
Alvaro Arbeloa
FudbalMURINJOVA PRVA ŽELJA U REALU - DUŠAN VLAHOVIĆ! Sprema se senzacionalan transfer, ovo su svi detalji
profimedia-1037977463.jpg

01:10
Dodela medalja fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir