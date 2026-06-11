Portugalski fudbalski trener Žoze Murinjo novi je trener Real Madrida, preneo je španski klub.
Fudbal
SADA I ZVANIČNO: Murinjo novi trener Real Madrida
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"Upravni odbor Real Madrid, na sastanku održanom danas pod predsedavanjem Florentina Péreza, doneo je odluku da za novog trenera prvog tima imenuje Žoze Murinja", preneo je Real.
Portugalski stručnjak potpisao je ugovor na tri godine i vodiće madridski klub do 30. juna 2029. godine.
Morinjo će zvanično preuzeti dužnost 13. jula, kada počinju pripreme ekipe za novu sezonu.
Ovo će biti njegov drugi mandat na klupi Reala, pošto je kraljevski klub već predvodio u periodu od 2010. do 2013. godine. Tokom prvog boravka u Madridu osvojio je titulu prvaka Španije, Kup kralja i Superkup Španije.
(Beta)
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