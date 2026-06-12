SJAJNA VEST ZA NAVIJAČE PRED PRVI MEČ NA SP! Selektor Popović produžio ugovor sa Australijom
Ova objava stiže uoči prve utakmice Australije na Svetskom prvenstvu protiv Turske.
Popović je za selektora Australije imenovan u septembru 2024. godine i tu selekciju je predvodio na 18 utakmica do sada, upisavši deset pobeda, četiri remija i četiri poraza.
"Oduševljen sam što ću nastaviti da treniram Australiju do Kupa Azije 2027, ali moj apsolutni fokus je trenutno na Svetskom prvenstvu", rekao je on.
Fudbaleri Australije će takmičenje u Grupi D Svetskog prvenstva početi u nedelju od 6.00 u Vankuveru protiv reprezentacije Turske. Australija, koja igra na svom šestom uzastopnom Svetskom prvenstvu, u grupi je još sa selekcijama domaćina SAD i Paragvajem.
Kup Azije trebalo bi da se održi u Saudijskoj Arabiji od 7. januara do 5. februara naredne godine.