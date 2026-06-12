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Ova objava stiže uoči prve utakmice Australije na Svetskom prvenstvu protiv Turske.

Popović je za selektora Australije imenovan u septembru 2024. godine i tu selekciju je predvodio na 18 utakmica do sada, upisavši deset pobeda, četiri remija i četiri poraza.

"Oduševljen sam što ću nastaviti da treniram Australiju do Kupa Azije 2027, ali moj apsolutni fokus je trenutno na Svetskom prvenstvu", rekao je on.

Svečano otvaranje - Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaleri Australije će takmičenje u Grupi D Svetskog prvenstva početi u nedelju od 6.00 u Vankuveru protiv reprezentacije Turske. Australija, koja igra na svom šestom uzastopnom Svetskom prvenstvu, u grupi je još sa selekcijama domaćina SAD i Paragvajem.

Kup Azije trebalo bi da se održi u Saudijskoj Arabiji od 7. januara do 5. februara naredne godine.

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