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Ifet Đakovac je rođen 5. decembra 1997. godine u Sjenici, igra na poziciji centralnog veznog igrača, a u Vojvodinu stiže iz ruskog Akrona.

Đakovac, koji je upisao i jedan nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, najveći trag je ostavio kao član TSC-a za koji je igrao od januara 2021. do januara 2025. godine. On je za tim iz Bačke Topole odigrao je 148 utakmica uz učinak od 33 gola i 24 asistencije.

Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić

Nakon toga je i otišao u Rusiju, a za Akron odigrao je 40 utakmica za godinu i po dana, dao je dva gola i upisao pet asistencija.

Đakovac je četvrto pojačanje za Vojvodinu ovog leta, pošto su do sada u taj klub došli Stefan Mitrović, Hamza Redžić i Nardin Mulahusejnović.

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FK Vojvodina počela pripreme Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić