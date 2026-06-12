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Slobodan Tedić će karijeru nastaviti u ruskom Akronu iz Toljatija.

Tedić je rođen 13. aprila 2000. godine u Podgorici. Još u kadetskoj konkurenciji stigao je iz Vojvodine u Čukarički, gde je prošao mlađe kategorije tima sa Banovog brda, a veoma rano skrenuo je pažnju na sebe golgeterskim učinkom.

1/4 Vidi galeriju Slobodan Tedić Foto: Fk Čukarički

Za prvi tim Čukaričkog debitovao je 2017. godine, a već u narednim sezonama postao je jedan od najtalentovanijih mladih napadača u Srbiji. Njegove dobre igre privukle su pažnju engleskog šampiona, pa je 2020. godine potpisao ugovor sa Mančester sitijem.U međuvremenu igrao je za holandski Cvole, te engleske timove Čarlton i Barnsli.

Tedić je nastupao i za mlađe selekcije Srbije, gde je bio jedan od nosilaca igre generacije koja je ostvarivala zapažene rezultate na međunarodnoj sceni. U dresu Čukaričkog u dva mandata odigrao je 145 mečeva, postigao je 38 golova. U nedavno završenoj sezoni Tedić je bio strelac 11 golova.