Fudbalska Super liga Srbije objavila je danas kompletan raspored takmičenja za šampionat 2026/27.
Fudbal
POZNAT RASPORED TAKMIČENJA SUPER LIGE SRBIJE ZA NAREDNU SEZONU! Evo kada i gde se igra prvi večiti derbi!
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Prvi "večiti derbi" između Crvene zvezde i Partizana igraće se 5. septembra na stadionu "Rajko Mitić" u okviru prvog dela prvenstva.
Sezona startuje 18. jula, dok će jesenji deo trajati do 6. decembra, kada će biti odigrane utakmice 18. kola. Prolećni deo prvenstva počinje 6. februara.
FK Crvena zvezda - FK Partizan (večiti derbi) Foto: Ilija Ilić
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U prvom kolu, koje je na programu 18. jula, sastaće se: Crvena zvezda – Mačva Vojvodina – OFK Beograd Radnik – Mladost Novi Pazar – Radnički 1923 Železničar – Radnički Niš Čukarički – IMT Zemun – Partizan Branilac titule Crvena zvezda sezonu otvara na svom terenu protiv Mačve, dok Partizan gostuje Zemunu.
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