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Srpski stručnjak Zoran Popović novi je trener fudbalera IMT-a, saopštio je beogradski klub.

Popović (61) je tokom karijere radio u Čukaričkom, vodio je Florijanu i Valetu na Malti, a bio je trener nekoliko klubova sa Bliskog istoka.

Partizan - IMT Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

IMT je sezonu završio na devetom mestu na tabeli Superlige Srbije.

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