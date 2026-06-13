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Posle tri uspešne sezone u dresu Crvene zvezde, Omri Glazer će ovog leta napustiti stadion "Rajko Mitić" kao slobodan igrač. Iskusnom izraelskom golmanu ugovor ističe 30. juna, pa će od 1. jula moći da potpiše za novi klub bez obeštećenja.

Kako prenose izraelski mediji, jedna od prvih ponuda stigla je od Makabija iz Haife, kluba u kojem je Glazer već ostavio dubok trag nastupajući od 2016. do 2021. godine. Nakon toga branio je za Hapoel Ber Ševu, odakle je 2023. godine stigao u redove srpskog šampiona.

1/11 Vidi galeriju Omri Glazer Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ipak, povratak u Haifu neće biti jednostavan. Prema istim izvorima, 30-godišnji čuvar mreže nije spreman da pristane na smanjenje primanja. Navodno zahteva godišnju platu od oko 550.000 evra, što je približno iznos koji je zarađivao u Crvenoj zvezdi. Pored toga, traži i značajan bonus za potpis ugovora, što je uobičajena praksa kod igrača koji dolaze bez obeštećenja, preneo je "Mozzartsport".

Dodatni problem za Makabi predstavlja činjenica da klub naredne sezone neće igrati evropska takmičenja. Ekipa iz Haife završila je prethodno prvenstvo na petom mestu, pa je ostala bez plasmana u UEFA takmičenja, što bi moglo da utiče na Glazerovu odluku.

Izraelski reprezentativac je još ranije isticao da mu je prioritet ostanak u inostranstvu, a kao jedna od mogućih destinacija pominje se MLS liga. Dodatno je podgrejalo spekulacije to što je pre dva meseca potpisao ugovor sa američkom menadžerskom agencijom.

Glazer će iz Beograda otići sa ukupno 69 odigranih utakmica u dresu Crvene zvezde. Primio je 75 golova, dok je na 26 mečeva uspeo da sačuva mrežu netaknutom. Tokom boravka među crveno-belima osvojio je tri uzastopne duple krune i ostavio veoma dobar utisak među navijačima.

Iako je sportski opravdao očekivanja, Zvezda na njegovom transferu neće ostvariti finansijsku dobit. Beogradski klub je za njegov dolazak iz Hapoel Ber Ševe izdvojio 1,2 miliona evra, dok će sada otići bez obeštećenja.

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