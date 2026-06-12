Slušaj vest

Balov je sa crveno-belima potpisao četvorogodišnji ugovor uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu, a u novom klubu nosiće dres sa brojem osam.

Mladi fudbaler nije krio zadovoljstvo zbog dolaska u redove srpskog šampiona.

"Srećan sam što sam ovde u Beogradu, u najvećem klubu na Balkanu. Imam velike ambicije i želim da zajedno ostvarimo što više pobeda i osvojimo još mnogo trofeja. To je moj san još od detinjstva i mislim da mi se upravo ostvario", rekao je Balov prilikom predstavljanja.

On je istakao da je pratio Crvenu zvezdu od malih nogu i izrazio želju da postane važan deo tima.

"Navijači mogu da očekuju da ću se boriti na svakom treningu i svakoj utakmici. Daću maksimum kako bih pomogao ekipi i nadam se da ćemo zajedno ostvariti mnogo uspeha", poručio je novi fudbaler crveno-belih.

Balov je rođen 26. jula 2006. godine u Sofiji, a fudbalski razvoj prošao je u omladinskoj školi Slavija Sofija. Za prvi tim bugarskog kluba odigrao je 56 utakmica, postigao šest golova i upisao sedam asistencija.

Prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Bugarske, a za seniorski nacionalni tim debitovao je u martu ove godine.