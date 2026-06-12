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Samo nekoliko dana posle odigrane utakmice Prve lige pionira FSRZS, Kiker – Borac 1926 koja je pod sumnjivim okolnostima završena rezultatom 4:5 (4:0), nadležni organi FSRZS reagovali su brzo i efikasno.

Slučaj je praktično otvoren odmah posle meča, a rešen danas u duhu čuvenog citata jedinog srpskog nobelovca. Kazna pamti, a ona je u ovom slučaju drastična, u skladu sa jasnim i beskompromisnim delovanjem rukovodstva FSRZS, odnosno čelnih ljudi, predsednika Nebojše Živanovića i generalnog sekretara Darka Bradonjića.

U međuvremenu se pojavio i snimak nameštene utakmice - pogledajte!

Niko ne sme i neće da dovodi u pitanje regularnost i integritet takmičenja na teritoriji FSRZS!

Kazne su sledeće:

FK „Kiker“ Kraljevo kažnjen je sa minus devet bodova u tekućoj takmičarskoj sezoni.

FK „Borac 1926“ Čačak kažnjen je sa minus 12 bodova u tekućoj takmičarskoj sezoni.

Šef stručnog štaba FK „Kiker“ Kraljevo, Dragan Parezanović, kažnjava se zabranom vršenja funkcije u trajanju od dve godine.

Šef stručnog štaba FK „Borac 1926“ Čačak, Ivan Gligorijević, kažnjava se zabranom vršenja funkcije u trajanju od dve godine.

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