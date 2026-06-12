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Nastavljaju se kadrovske promene u Humskoj.

U Upravni odbor FK Partizan ulaze Uroš Momirović i Slavko Gak, dok svoja mesta napustili Predrag Mijatović i Vojislav Lazarević.

Ovo je pokušaj uprave Partizana koja je dobila poverenje na skupštini da "zakrpi rupe" koje su nastale posle odlaska Mijatovića i Lazarevića, ali se postavlja veliko pitanje da li će sa ova dva kadrovska rešenja to uspeti.

Podsetimo, na nedavnoj skupštini FK Partizan dosadašnji sportski direkotor Predrag Mijatović podneo je ostavku

- Iskreno da kažem, ne znam. Svako treba da preispita svoju ulogu. Koliko je doprineo, koliko nije... I da sami donosimo odluke. Nisam morao da pitam, da šaljem poruku... Procenio sam da je to u ovom trenutku najbolje za Partizan. Ako sam ja doživeo da mi se zviždi na stadionu Partizana... Nisam otišao zbog toga. Već zbog neodrživosti situacije koja će se ponavljati iz meseca u mesec. Apsolutno ne verujem da će još neko uraditi isto. Svako mora da uradi ono što mu srce i duša nalaže. Otišao sam zbog neodrživosti situacije, jer će se ovo ponavljati. I, do sledećeg viđenja - rekao je Mijatović.

Neki dan ranije, član UO FK Partizan Vojislav Lazarević takođe je podeno ostavku - on se nije ni pojavio na skupštini koja je tu odluku i usvojila.

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Predrag Mijatović stigao na Skupštinu FK Partizan Izvor: Kurir