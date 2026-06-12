Brazilac potpisao za Crvenu zvezdu!
mateus ostaje
BOMBA NA MARAKANI! NAJBOLJI potpisao za Crvenu zvezdu - pojačanje za Ligu šampiona!
Slušaj vest
FK Crvena zvezda je završila veliki posao pred početak kvalifikacija za Ligu šampiona!
Naime, jedan od najboljih igrača Zvezde u prošloj sezoni, Brazilac Mateus, potpisao je novi ugovor sa crveno-belima - preneo je novinar "Skaj sporta" Luke Bendonija.
Mateus Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Mateus je produžio ugovor na dve plus jednu godinu, te će najmanje još jednu sezonu ostati u Crvenoj zvezdi.
Podsetimo, Brazilac je prošlog leta stigao na Marakanu i odmah je postao miljenik navijača i jedan od najvažnijih šrafova na terenu srpskog šampiona!
BONUS VIDEO:
2 · Reaguj
Komentariši