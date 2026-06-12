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FK Crvena zvezda je završila veliki posao pred početak kvalifikacija za Ligu šampiona!

Naime, jedan od najboljih igrača Zvezde u prošloj sezoni, Brazilac Mateus, potpisao je novi ugovor sa crveno-belima - preneo je novinar "Skaj sporta" Luke Bendonija.

Mateus Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Mateus je produžio ugovor na dve plus jednu godinu, te će najmanje još jednu sezonu ostati u Crvenoj zvezdi.

Podsetimo, Brazilac je prošlog leta stigao na Marakanu i odmah je postao miljenik navijača i jedan od najvažnijih šrafova na terenu srpskog šampiona!

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