Fudbalska euforija povodom Svetskog prvenstva uveliko se oseća, a pravo navijačko iskustvo počinje upravo tamo gde su najbolja slika, odličan zvuk i pouzdana tehnologija. Tim povodom, mts i Tehnomanija, kroz zajedničku akciju „ Kupuj Tehnologično “, pripremili su posebne Mundijal pogodnosti za sve ljubitelje fudbala, tehnologije i dobrog kućnog uživanja.

Poseban akcenat stavljen je na Hisense televizor 50U7SE, koji novi korisnici mts usluga mogu kupiti uz popust do 40%, dok posetioce Tehnomanija prodavnica očekuje i 15% popusta na celokupan asortiman za plaćanje putem mts računa.

U susret najvećim fudbalskim utakmicama, Tehnomanija i mts omogućavaju korisnicima da opreme svoj dom uređajima koji gledanje sportskih spektakala podižu na viši nivo. Bilo da je reč o novom televizoru, dodatnoj opremi, uređajima za dom ili tehnologiji koja olakšava svakodnevicu, ova akcija donosi niz pogodnosti za kupce.

Zahvaljujući saradnji Tehnomanije i mts-a, korisnici mts i Supernova usluga mogu da kupe uređaje iz Tehnomanije na 24 mesečne rate bez kamate, uz izmirivanje rata kroz redovan mesečni račun. Na taj način, kupovina se obavlja bez dodatnih komplikacija i dodatnih troškova, tempom koji odgovara korisniku.

Akcija „Kupuj Tehnologično“ dolazi u pravom trenutku onda kada se porodica i prijatelji okupljaju ispred ekrana, kada se navija zajedno i kada svaki gol, svaka šansa i svaki trenutak utakmice zaslužuju najbolji prikaz.

Mundijal je više od sportskog događaja, to je vreme zajedništva, emocije i velikih trenutaka. Zato su mts i Tehnomanija pripremili pogodnosti koje omogućavaju da se fudbalski spektakl prati uz vrhunsku tehnologiju i još bolje iskustvo kod kuće.

Svi zainteresovani kupci mogu da posete najbližu Tehnomanija prodavnicu, informišu se o aktuelnim pogodnostima i iskoriste specijalnu mts i Tehnomanija ponudu.