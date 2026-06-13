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Nastavljaju se promene u fudbalskom klubu Partizan. Novi član upravnog odbora je dobro poznato lice u srpskom fudbalu Marjan Rnić.

Šta će on da donose klubu iz Humske - ostaje nepoznato, ali crno-beli su morali da reaguju i popune okrnjen UO kluba (već smo juče pisali da stižu Slavko Gak i Uroš Momirović) posle odlazaka Lazarevića i Mijatovića.

Upravo će Rnić biti predstavik Partizana umesto Mijatovića u Zajednici klubova Super i Prve lige Srbije. Mijatović out, Rnić in. Krajnje zanimljiva izmena, iz kategorije onih kada se navijači hvataju za glavu.

Možda sve ovo bude nagoveštaj da se u klub vrati i Miloš Vazura, koji je svakako u dobrim odnosima sa Rnićem. Ništa više ne može da bude iznenađenje kada se govori u klubu iz Humske ulice.

Miloš Vazura i Marjan Rnić
Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Mora sve brže, inače...

Partizanu mora pod hitno da počne da dovodi pojačanja (ne kozmetičke promene) - kako u tim tako i u Upravni odbor. Ako nastave ovako kao što su počeli - mrka kapa. Neće se crno-beli pomoći sa mesta gde se sada nalaze. 

Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

Dolazak Saše Ilić je dobar korak i potez, ali ne može da se ostane na tome. Niti može od Saše da se očekuju čuda. 

Potrebno mu je dati materijal za uspeh. A, njega još uvek nema.

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Mijatović nije želeo da kaže šta je pripremao za budućnost Partizana Izvor: MONDO/Dušan Ninković