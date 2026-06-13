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Prava drama odigrala se na Hvaru nakon što je hrvatska policija sprečila grupu navijača da se obračuna sa dvojicom sezonskih radnika iz Srbije.

Prema navodima hrvatskih medija, grupa od 14 pripadnika navijačke grupe Torcida doputovala je na ostrvo sa namerom da pronađe dvojicu srpskih državljana. Policija je reagovala na vreme i privela osumnjičene pre nego što je došlo do fizičkog sukoba.

Kako prenose tamošnji mediji, jedan od mladića navodno je na telu imao istetoviranu reč "Srbija", a upravo se ta tetovaža pominje kao mogući razlog zbog kojeg je postao meta huligana. Policija nije zvanično potvrdila da je tetovaža bila direktan povod za incident.

1/6 Vidi galeriju Navijači splitskog Hajduka na skupu Foto: screenshot YT/index_hr

Tokom akcije policije kod pojedinih osumnjičenih pronađene su palice, fantomke i drugi predmeti koji mogu poslužiti za napad, zbog čega je slučaj dobio dodatnu težinu. Protiv privedenih osoba pokrenuta je istraga, a nadležni ispituju sve okolnosti događaja.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti u regionu, posebno zbog sumnje da su mladići iz Srbije bili meta isključivo zbog svog porekla, odnosno nacionalnih obeležja koja su nosili.

Na sreću, zahvaljujući brzoj reakciji policije, incident nije prerastao u ozbiljniji obračun, a istraga će utvrditi sve detalje događaja koji je uzburkao javnost u Hrvatskoj i Srbiji.