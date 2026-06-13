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Srpski fudbaler Stefan Pirgić prešao je iz pančevačkog Železničara u Viktoriju Plzenj, saopštio je danas češki klub.

Pirgić (23) je sa Viktorijom potpisao četvorogodišnji ugovor. Železničar je naveo da je prodaja iznosila 2,8 miliona evra, što je najveći izlazni transfer u istoriji kluba, a dodatni novac će mu pripasti i kroz bonuse, kao i 10 odsto od naredne prodaje.

"Viktoriju dobro poznajem, to je veliki i ambiciozan klub. Ambicija i želja za uspehom bili su razlozi zašto sam se odlučio na ovaj korak. Drago mi je što je sve dogovoreno veoma brzo i što mogu da se uključim odmah na početku letnjih priprema. Hoću da pokažem za šta sam sposoban i da pomognem ekipi", rekao je Pirgić.

Srpski fudbaler je prošle sezone na 34 utakmice u Superligi Srbije zabeležio četiri gola i tri asistencije.

Pirgić je prošao omladinsku školu Crvene zvezde, zatim je igrao za Smederevo i Voždovac, pre dolaska u Železničar.

Viktorija je sezonu zavšila na trećem mestu na tabeli češkog prvenstva i igraće u kvalifikacijama za Ligu Evrope.