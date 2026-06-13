Slušaj vest

Srpski fudbaler Stefan Pirgić prešao je iz pančevačkog Železničara u Viktoriju Plzenj, saopštio je danas češki klub.

Pirgić (23) je sa Viktorijom potpisao četvorogodišnji ugovor. Železničar je naveo da je prodaja iznosila 2,8 miliona evra, što je najveći izlazni transfer u istoriji kluba, a dodatni novac će mu pripasti i kroz bonuse, kao i 10 odsto od naredne prodaje.

"Viktoriju dobro poznajem, to je veliki i ambiciozan klub. Ambicija i želja za uspehom bili su razlozi zašto sam se odlučio na ovaj korak. Drago mi je što je sve dogovoreno veoma brzo i što mogu da se uključim odmah na početku letnjih priprema. Hoću da pokažem za šta sam sposoban i da pomognem ekipi", rekao je Pirgić.

Srpski fudbaler je prošle sezone na 34 utakmice u Superligi Srbije zabeležio četiri gola i tri asistencije.

Pirgić je prošao omladinsku školu Crvene zvezde, zatim je igrao za Smederevo i Voždovac, pre dolaska u Železničar.
Viktorija je sezonu zavšila na trećem mestu na tabeli češkog prvenstva i igraće u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Ne propustiteFIFA WC 2026OGROMAN SKANDAL NA MUNDIJALU! FUDBALERI UHVAĆENI KAKO PUŠE NA TERASI! Neki misle da je u pitanju marihuana, pogledajte video o kom bruji planeta!
Screenshot 2026-06-13 123021.jpg
FudbalDA LI SE TO MILOŠ VAZURA VRAĆA U PARTIZAN? Njegov saradnik je već tu i seo je u Mijatoviću stolicu...
Miloš Vazura i Marjan Rnić
FIFA WC 2026"NADAM SE DA MOŽEMO DA PONOVIMO KATAR" As Hrvatske mirno čeka prvu utakmicu na Mundijalu, njegove reči će oduševiti navijače!
profimedia0740535788.jpg
FIFA WC 2026BARBAREZ ZADOVOLJAN POSLE REMIJA: Probaćemo da pobedimo u druga dva meča
Sergej Barbarez

00:44
Kanada BiH i pravilo od 5 sekundi Izvor: TV Arena sport/Screenshot