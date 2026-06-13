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Nekadašmnji reprezentativac Srbije Filip Đuričić (34) završio je saradnju sa Panatinaikosom i sada je slobodan igrač, saopštio je grčki klub.

Đuričić je dres atinskog kluba nosio od leta 2023. godine, kada je stigao nakon odlaska iz Sampdorije.

Rastanak dolazi u periodu kada Panatinaikos sprovodi promene u igračkom kadru pred novu sezonu, a u međuvremenu su klub napustili i srpski fudbaleri Nemanja Maksimović i Filip Mladenović.

Tokom boravka u Panatinaikosu, Đuričić je odigrao 115 utakmica, postigao 20 golova i zabeležio 12 asistencija.

Klub se od srpskog veziste oprostio porukom u kojoj je naveo da mu zahvaljuje na doprinosu i poželeo uspeh u nastavku karijere.

Za sada nije poznato gde će Đuričić nastaviti karijeru, videćemo da li je povratak u Srbiju jedna od opcija...

Kurir sport / Sportske.netNe propustite