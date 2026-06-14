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Novosadska Vojvodina pokušava da u što kraćem roku formira što kvalitetniji tim za sledeću sezonu, tim koji bi mogao da izbori plasman u grupnu fazu Lige Evrope ili Lige konferencija.

Prva četiri pojačanja su već angažovana - Nardin Mulahusejnović (Noa), Hamza Redžić (Sarajevo), Stefan Mitrović (Verona), Ifet Đakovac (Akron), ali i dalje traje borba za povratak na ''Karađorđe'' veziste austrijskog Volfsbergera Dejana Zukića.

Ovaj 25-godišnji fudbaler je dete Vojvodine, odakle je i otišao u Volfsberger pre dve godine, a ugovor sa austrijskim klubom mu važi još godinu dana i to otežava pokušaje čelnika Vojvodine da Zukića vrate u svoje redove.

1/15 Vidi galeriju OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina

A kako teku pregovori, za ''Sportski žurnal'' je kratko otkrio predsednik kluba Dragoljub Zbiljić.

''Razgovaramo sa ljudima iz Volfsbergera i to nisu jednostavni pregovori'', rekao je Zbiljić, ali i dodao da ''ima nade'' da Zukić ovog leta ponovo obuče dres Vojvodine.

Kurir sport / Sportske.net