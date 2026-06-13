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Ekipa će se preseliti u staru bazu, na slovenački Bled, gde će boraviti od 23. juna do 5. jula.

U dobro poznatom okruženju izabranici Marka Jakšića će imati maksimalne uslove za rad, teren koji će biti samo njima na raspolaganju, a odigraće i četiri kontrolne utakmice. Poznata su tri rivala, čeka se potvrda četvrtog.

Čukarički - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Brđani će 28. juna igrati protiv slovenačke Olimpije, 1. jula će na programu biti duel protiv hrvatskog Rudeša, a poslednja provera u Sloveniji zakazana je za 4. jul, kad će belo-crni igrati protiv tamošnjeg šampiona Celja.

U narednim danima biće poznat i rival za prvu kontrolnu utakmicu tokom priprema na Bledu, taj meč trebalo bi da bude odigran 25. juna. Čukarički će generalnu proveru pred početak šampionata imati po povratku sa priprema u Sloveniji.

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Marko Docić gol iz kornera Zvezda Čukarički Izvor: ArenaSport