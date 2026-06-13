ŠOK U SRPSKOM FUDBALU! Mesina otišao iz FSS!
Domeniko Mesina više neće obavljati funkciju predsednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, pošto je zvanično dobio novi angažman.
Bivši italijanski arbitar vraća se u domovinu gde će preuzeti ulogu tehničkog direktora Nacionalnog komiteta Udruženja sudija Italije (AIA). Ovu vest i zvanično je potvrdila krovna sudijska organizacija u Italiji, čime je stavljena tačka na Mesinin mandat u srpskom fudbalu.
- Ovom odlukom, Nacionalni komitet potvrđuje želju da poveri novu teniču strukturu udruženja prestižnoj osobi, sposobnoj da vodi udruženje sudija kroz buduće izazove - stajalo je u saopštenju.
Odlazak Domenika Mesine posle samo godinu dana na čelu Sudijske komisije predstavlja ozbiljan i potpuno neočekivan šok za čelnike Fudbalskog saveza Srbije. Niko u krovnoj organizaciji nije planirao ovakav scenario u ovom trenutku.
Vremena za čekanje nema, pošto je do starta nove sezone u Superligi ostalo nešto više od mesec dana. Rukovodstvo FSS-a sada se nalazi pred ozbiljnim ispitom i moraće ekspresno da reaguje kako bi pronašlo adekvatnu zamenu za iskusnog italijanskog stručnjaka.