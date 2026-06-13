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Milan Aleksić stiže u Partizan! Mladi fudbaler je već doputovao u Beograd, gde ga očekuju lekarski pregledi pre zvaničnog parafiranja ugovora sa crno-belima.

Ukoliko medicinski testovi prođu bez problema, Aleksić će zadužiti opremu kluba iz Humske kao pozajmljeni igrač engleskog Sanderlenda.

Kako saznaje Mozzart Sport, uprava Partizana je ovog puta povukla pametan potez i zaštitila se otkupnom klauzulom. Ako Aleksić opravda očekivanja, crno-beli će moći da otkupe njegov ugovor za 1.200.000 evra, uz mogućnost plaćanja u tri rate.

Na ovaj način klub je izbegao scenario koji se dogodio sa Jovanom Miloševićem, koji je blistao u Humskoj, ali Partizan tada nije imao opciju da zadrži njegov ugovor.

1/5 Vidi galeriju Milan Aleksić Foto: Cody Froggatt, PA Images / Alamy / Profimedia, Karl Vallantine / imago sportfotodienst / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Za Aleksića je ovo povratak na dobro poznato mesto. Nakon Čukaričkog, on je deo omladinskog staža proveo upravo u Partizanu, odakle je preko kragujevačkog Radničkog stigao do velike scene. Partijama na "Čika Dači" izborio je i poziv selektora Dragana Stojkovića Piksija u A reprezentaciju Srbije, a Kragujevčanima je doneo rekordan profit kada su ga prošlog leta prodali Sanderlendu za 3.500.000 evra.